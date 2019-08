Elżbieta Witek nowym marszałkiem Sejmu

Głos na Elżbietę Witek oddało 245 posłów. Na kandydatkę PO, Małgorzatę Kidawę-Błońską zagłosowało 135, a na reprezentującą PSL Urszulę Pasławską 29 posłów.

– Myślę, że nie można mi odmówić ani patriotyzmu, ani kwalifikacji moralnych. Każdego z państwa traktuje jednakowo, jako moich kolegów. Jestem jedną z was. Jedną z 460 posłów na tej sali, wybraną w demokratycznych wyborach i każdy mandat państwa szanuję – powiedziała już po głosowaniu nowa marszałek. Elżbieta Witek zaapelowała do wicemarszałków o współpracę i dialog. – Mam w sobie wiele pokory i cierpliwości. Nie można mnie obrazić. Może to zrobić ktoś, na kim mi zależy, komu ufam i z kim się liczę. Każdy z posłów jest ważny i każdy musi zostać wysłuchany, ale róbmy to w sposób kulturalny – dodała.

– Wszyscy jesteśmy tutaj w jednym celu. Wyborcy wybrali nas po to, abyśmy reprezentowali ich interesy (...) Każdego z Posłów traktuję jednakowo, każdy mandat jest tak samo ważny. Na tej sali możemy się spierać, ponieważ się różnimy i różnią się nasze programy. Ale spierajmy się na racje, nie na inwektywy – wskazywała marszałek.

Witek zastąpi na stanowisku marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Jej miejsce na fotelu szefa MSWiA ma koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński.