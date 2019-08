Sasin: Rząd obniża podatki i będzie to robić dalej

Od 1 sierpnia weszła w życie ustawa o tzw. "zerowym PIT" dla osób do 26. roku życia. W październiku ma wejść w życie obniżka PIT dla wszystkich pracujących z 18 do 17 proc.

"PO chce cofnąć korzystne zmiany podatkowe?"

– Przypomnę że wcześniej bardzo mocno został również obniżony podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw, to było rzeczywiście imponujące obniżenie najpierw z 19 proc. do 15 proc., a potem z 15 proc. do 9 proc. To jest rzeczywiście ogromna ulga dla tej drobnej polskiej przedsiębiorczości – wskazał szef Komitetu Stałego Rady Ministrów podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS.

Jacek Sasin stwierdził, że obniżanie podatków krytykują głównie samorządowcy związani z opozycją, z Platformą Obywatelską. Samorządowcy alarmują, że obniżka poadtków oznacza mniejsze wpływy do miejskich kas. Tymczasem premier powiedział, że w roku 2018 w porównaniu do roku 2015 dochody samorządów wzrosły o 26 mld zł. – Z czego 20 mld zł rocznie to wzrost z podatków PIT i CIT, które otrzymują samorządy. To oznacza wzrost z samego tylko podatku PIT (...) samorządów o 46 proc. w ciągu czterech lat. To jest efektem dobrych rządów Prawa i Sprawiedliwości – dodał.

– Czy Platforma Obywatelska chce cofnąć korzystne dla Polaków rozwiązania podatkowe? – zapytał Sasin.

Sasin: Samorządy zyskały na rządach PiS

– Trzeba sformułować bardzo jasne pytanie do liderów opozycji, przede wszystkim liderów Platformy Obywatelskiej, jakie jest ich stanowisko w tej spawie? Czy popierają żądania samorządowców, którzy wywodzą się z ich ugrupowania? Czy rzeczywiście uważają, że – tak jak w tej chwili Unia Metropoli Polskich – potrzebne są rekompensaty finansowe dla samorządowców? Jeśli tak uważają, to oczekujemy tutaj bardzo wyraźnego głosu z ich strony, bardzo wyraźnego wskazania, z jakich funduszy te samorządy mają dostać tę żądaną rekompensatę – pytał wicepremier.

– Jeśli słyszymy o tym, że to miałaby być, rekompensata na poziomie 6 mld zł, czyli tyle, ile wynosi koszt dla samorządów tego obniżenia podatków, to prosimy bardzo wyraźnie wskazać, z jakich pieniędzy. Komu Platforma Obywatelska chce te pieniądze odebrać, albo jakie działania finansowane z budżety państwa – chce zaniechać? A może chce wprowadzić jakieś nowe podatki, żeby zwiększyć swoje wpływy budżetowe. Być może chce wrócić do podatku katastralnego? To jest pomysł, który w szeregach Platformy Obywatelskiej co jakiś czas wraca, pomysł szalenie niebezpieczny dla ogromnej rzeszy Polaków – zaznaczył szef Komitetu Stałego.