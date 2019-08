Andrzej Duda: Wojsko stanowi mur ochronny dla wszystkich obywateli

Prezydent zaczął swoje przemówienie od cytatu z Mazurka Dąbrowskiego. – "Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy" – te słowa mieli w sobie żołnierze idący na front w sierpniu 1920 r. Myślę, że to samo myśleli Ślązacy, którzy sto lat temu stanęli do walki z Niemcami – powiedział.

Dalej zwrócił uwagę, że Święto Wojska Polskiego jest nie tylko setną rocznicą powstania śląskiego, ale także wielkim świętem powstańców.

– Wojsko Polskie stanowi mur ochronny dla wszystkich obywateli miłujących pracę, dla obywateli spokojnych i lojalnych wobec Rzeczypospolitej Polskiej, bo przecież dla nas Polaków to jest najważniejsze, żeby obywatele RP, niezależnie od tego, jakiej są narodowości, byli wobec niej lojalni i abyśmy my wszyscy w Polsce byli bezpieczni – oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent podziękował wszystkim żołnierzom za ich służbę i gotowość oddania życia za ojczyznę. – Dziękuję wam za waszą codzienną pracę dla Rzeczypospolitej, tak w jej granicach, jak i poza granicami – mówił.

Andrzej Duda zapowiedział, że program modernizacji polskiej armii będzie kontynuowany, bo obecne władze są zdeterminowane do tego, żeby zwiększać bezpieczeństwo Polski.

Prezydent i premier wezmą dzisiaj udział w uroczystej defiladzie wojskowej w Katowicach.