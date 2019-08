Koalicja Obywatelska zaprezentowała "jedynki". Są duże zaskoczenia

Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak jest liderem listy w Wałbrzychu. Były minister sprawiedliwości Borys Budka otwiera listę w Katowicach. Z kolei szef biura krajowego PO Piotr Borys jest liderem listy w Legnicy. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska przewodzi liście we Wrocławiu.

"Jedynką" w Krakowie jest były polityk PiS prof. Paweł Kowal. Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz jest liderem listy KO w Kielcach, a znany dziennikarz sportowy Tomasz Zimoch w Łodzi. Z kolei lekarz pediatra syryjskiego pochodzenia, związany wcześniej z SLD Riad Haidar w Chełmie.

Dużym zaskoczeniem jest zmiana "jedynki" w Bydgoszczy. Nowym liderem listy został Tadeusz Zwiefka, zaś dotychczasowa "jedynka", Krzysztof Brejza powalczy o Senat.

– Nie wystarczy być antyPiS-em, być przeciw. Jesteśmy koalicją, która ma dobry program, z którym pójdziemy do ludzi.Będziemy wszędzie - w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym regionie, wszędzie, ale żeby to robić musimy przegłosować kandydatów – mówił Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO. – Przedstawiamy dziś drużynę jutra, która nie idzie do Sejmu i Senatu po to, aby korzystać z państwowych limuzyn. Idziemy tam po to, aby pomagać ludziom – dodał.