Kołobrzeg: Spotkanie autorskie z Pawłem Lisickim

Na spotkanie, które odbędzie się 23 sierpnia o 18.45 w kościele rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Katedralnej (tzw. mały kościółek nad rzeką), zaprasza stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna.

Książka Pawła Lisickiego zatytułowana "Grób Rybaka. Śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskich podziemi" to podróż do źródeł chrześcijaństwa. To opowieść o śledztwie w sprawie prawdziwej historii grobu św. Piotra.

"Jak to możliwe, że wciąż w wielu zachodnich mediach pojawia się opinia, że grobu i szczątków św. Piotra nie ma pod bazyliką i w ogóle nie znajdują się one w Rzymie? Kto zbadał i kto może poświadczyć, że to opinie są prawdziwe? Jak wyglądało prawdziwe śledztwo w sprawie grobu św. Piotra? Co badali archeologowie? Co pokazywał Pius XII i co ogłosił?" – m.in. na te pytania Lisicki odpowiada w książce.