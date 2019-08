Zdewastowano pomnik Bolesława Chrobrego. Sprawca zatrzymany

Bodnar ws. śmierci Kosteckiego: Nie można sprawdzić zapisów z monitoringu. Prokuratura dementuje

– Zdziwiło nas, że nie można sprawdzić zapisów z monitoringu, bo na korytarzu prowadzącym do celi było wyłączone światło od 22 do 5 na ranem – powiedział w TVN24 w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bodnar. Do słów Rzecznika Praw Obywatelskich...