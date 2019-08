Makowski nieoficjalnie: Donald Trump modyfikuje plan wizyty w Polsce

"Jak udało się nam ustalić, w ostatniej chwili z agendy podróży do Polski, którą na przełomie sierpnia i września odbędzie prezydent USA Donald Trump, usunięto jej ważny punkt. Chodzi o wizytę obydwu prezydentów w bazie wojsk amerykańskich w Powidzu. – Sama podróż się odbędzie, ale może być krótsza" – informuje Wirtualna Polska piórem Marcina Makowskiego, powołując się na swoje źródła.

Ten punkt, czyli Powidz, został właśnie wykreślony z listy. Jednocześnie może to oznaczać skrócenie całej wizyty. Pierwotnie wizyta amerykańskiej para prezydenckiej miała trwać od 31 sierpnia do 2 września. "Nie można sobie wyobrazić, aby w takiej sytuacji Trump został dzień dłużej bez wyraźnego celu" – mówi rozmówca WP. To samo źródło zapewnia, że wizyta w Warszawie "nie jest zagrożona" oraz "trwają pracę nad szczegółowym programem". Decyzja amerykańskiej administracji nie ma żadnego związku z polityką, przeważyły natomiast "trudności logistyczne związane z przetransportowaniem prezydenta do amerykańskiej bazy poza Warszawą".

Wizyta Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy miała być pierwszą wspólną wizytą prezydentów Polski i USA w sojuszniczej bazie wojskowej.