Grupiński pozuje w tramwaju. Internauci żartują

Szef wielkopolskich struktur Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński jest na drugim miejscu poznańskiej listy Koalicji Obywatelskiej.

Wczoraj, walczący o głosy polityk, wrzucił na media społecznościowe zdjęcie z tramwaju z podpisem: „W drodze na Most Teatralny gdzie dziś od rana zbieramy podpisy pod listami”.

Fotografia wzbudziła zainteresowanie internautów, z których niektórzy poddali w wątpliwość, czy polityk często korzysta z komunikacji miejskiej.

„Jak często gdy nie trwa kampania wyborcza poseł Rafał jeździ MPK:)?” – pyta jeden z internatów. W odpowiedzi Grupiński zapewnia, że zdarza mu się to często. „Zwłaszcza po centrum miasta (najszybciej, najwygodniej) gdy trochę więcej czasu, najpewniejszym sposobem – pieszo” – tłumaczy polityk.

Inny użytkownik zapewnia, że pracował z Grupińskim blisko 15 lat i w tym okresie nie przypomina sobie, aby polityk jeździł tramwajem. „Nie przypominam sobie ani jednej Twojej podróży tramwajem samodzielnej, ani wspólnej z kimkolwiek. Co prawda to prawda. Przyznasz? Nie piszę tego złośliwie, absolutnie! Nie powinieneś opierać kampanii na kłamstwie tak jak czyni to PiS!!! Nie umieszczaj po prostu irracjonalnych fotografii zrobionych na potrzeby!” – pisze internauta.

W komentarzach pod zdjęciem, Grupiński konsekwentnie twierdzi jednak, że korzysta z komunikacji miejskiej, a na dowód pokazuje zdjęcie na którym widać jak czeka na przystanku tramwajowym.