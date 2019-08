W przyszłym tygodniu przesłuchanie Szczerskiego przed szefową KE

Oficjalne przesłuchania kandydatów na komisarzy do nowej Komisji Europejskiej mają się rozpocząć we wtorek. Ursula von der Leyen zaprosiła już na spotkanie Krzysztofa Szczerskiego. Ma do tego dojść w przyszłym tygodniu – dowiedział się nieoficjalnie portal Rmf24.pl. Wciąż trwa ustalanie i potwierdzanie terminów. Zaproszenia trafiły też do pozostałych kandydatów.

Pierwsza rozmowa Szczerskiego i von der Leyen odbyła się na początku sierpnia. Miała ona charakter nieformalny i stanowiła formę zapoznania.

Podczas ostatniej wizyty Ursuli von der Leyen w Polsce Szczerski został zgłoszony jako kandydat na unijnego komisarza przez premiera Mateusza Morawieckiego. Krzysztof Szczerski jest szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Niedawno kandydował na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego NATO. Przegrał ten pojedynek z Mirceem Geoanym, byłym ministrem spraw zagranicznych Rumunii.