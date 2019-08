"Do Rzeczy" nr 35: Niezłomne Westerplatte. Jak się broniło we Wrześniu 1939. Jak niszczono jego mit w PRL. Jak niszczało w III RP

– Westerplatte chciało się bić dalej – podkreśla Jacek Komuda, historyk, pisarz, autor książki "Westerplatte", w rozmowie z Wojciechem Wybranowskim.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Kukiz’15 zaczyna się rozsypywać, rozłamy widać także w Konfederacji i rolniczej partii Zgoda. Niektórzy rozstają się już nawet, zanim oficjalnie zdążą się połączyć w koalicji – pisze Wojciech Wybranowski w artykule "Na prawicy bez zmian".

– Mamy w rękach mocne karty – przekonuje Ryszard Czarnecki, europoseł PiS, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

– "Mindhunter" jest w tej chwili najlepszym produktem Netflixa. Serialem dla dorosłych, serialem o rzeczach poważnych – zauważa Piotr Gociek w tekście "Na skraju otchłani".

– Irlandia jest na dobrej drodze do tego, aby marksizm-lesbianizm stał się tam ideologią państwową – piszePiotr Czyżewski w artykule "Homoseksualizm obowiązkowy'.

– Esbecy się przymilali – o drugim życiu agentów opowiada historyk dr Tomasz Kozłowski, autor książki "Koniec imperium MSW", w rozmowie z Janem Hlebowiczem.

– Prezydent chce kupić największą wyspę świata. Po kategorycznej odmowie premier Danii Donald Trump odwołał zaplanowaną we wrześniu wizytę w Kopenhadze, lecz zapewne jeszcze powróci do negocjacji. O tereny Arktyki rywalizują bowiem też Chiny oraz Rosja – zauważa Jacek Przybylski w artykule "Po co Trumpowi Grenlandia?".

– Rząd chce wyznaczać ceny referencyjne produktów rolnych po to, by „przywrócić uczciwość w handlu surowcami rolnymi”. Może to być szkodliwe zarówno dla konsumentów, jak i dla samych rolników – ostrzega Stefan Sękowski w tekście "Szkodliwa cena minimalna".

Na łamach nowego "Do Rzeczy' również Łukasz Majchrzyk o reprezentacji Polski, która po 52 latach przerwy zagra w mistrzostwach świata w koszykówce.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 26 sierpnia 2019 r.