Wiadomo, kiedy poznamy nowy termin wizyty Trumpa

W czwartek wieczorem polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował na konferencji prasowej, że odwołuje przyjazd do Polski z powodu zbliżającego się do USA huraganu Dorian. W jego zastępstwie przyleci do Warszawy wiceprezydent Mike Pence. Trump miał wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP, powiedział dziś, że "jest wyraźna i jednoznaczna wola Trumpa, żeby jeszcze w tym roku odwiedzić Warszawę i zrealizować pełen plan wizyty, która była przewidziana na 2 września, także z podpisaniem dokumentów, które są wypracowane i przygotowane". Prezydencki minister wyraził nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będzie w stanie podać nową datę wizyty. – Umówiliśmy się, że dajemy sobie tydzień – dodał.