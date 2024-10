Wraz z doniesieniami z innych miejsc frontu pokazuje to szybko pogarszającą się sytuację Kijowa. To, że Ukraina słabnie, pokazują też doniesienia „Financial Timesa”. Według gazety Ukraina jest gotowa iść na ustępstwa terytorialne w celu zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją. „FT” pisze, że podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku ton i treść dyskusji na temat potencjalnego porozumienia pokojowego pomiędzy Rosją a Ukrainą „znacznie się zmieniły”. Kijów ma być gotowy na rozmowy z Kremlem, a także na ustępstwa terytorialne, które będą zapewne jednym z warunków Władimira Putina – to dalej analiza brytyjskiego medium. Przypomnę, że do tej pory władze Ukrainy twardo zapowiadały, że nie oddadzą Rosji ani skrawka terytorium.