50 tys. za "usługę wywiadu"? Gdański ratusz się tłumaczy

"Gazeta Gdańska" wskazuje, że władze miasta – poprzez Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, kierowanego przez Marka Bonisławskiego – „pomiędzy 17 a 27 maja 2019 r. w trybie zwykłym wykupiły u RASP usługi reklamowe o łącznej wartości 156 600 zł”. Jednocześnie, gazeta zwraca uwagę, że 27 maja w koncernie władze miasta zakupiły "usługę wywiadu i publikacji" w zwykłym trybie, według zamówienia nr 3844. Była ona warta 49 200 zł.

Gazeta podkreśla, że zgodnie z zamówieniem "usługa płatna miała zostać zrealizowana pomiędzy 27 maja a 4 czerwca”, w efekcie czego, „to kryterium zdają się spełniać” publikacja w „Newsweeku” i wywiad red. Bartosza Węglarczyka z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz w „Onet Rano”.

Rzecznik prasowy prezydent Aleksandry Dulkiewicz Daniel Stenzel wyjaśnił w rozmowie z tvp.info, że to tylko "źle opisana faktura", którą opisał jeden z urzędników ratusza. – Faktura została opisana zbyt ogólnie. Miasto nie płaciło bowiem za jeden wywiad, a za szereg działań, które grupa Onet przeprowadziła w Gdańsku podczas specjalnego, wyjazdowego wydania porannych i podróżniczych audycji. Robimy dokładnie to, co inne miasta, czy firmy, w tym spółki Skarbu Państwa. Takie działania są zgodne z naszą promocyjną strategią i w naszym odczuciu mają przełożenie na wzrost zainteresowania miastem przez turystów – powiedział.

