Pobicie studentów z Izraela. Policja zatrzymała dwie osoby

Sprawę opisał w mediach społecznościowych brat jednego z pobitych. Do zdarzenia doszło przed wejściem do jednego z popularnych nocnych klubów przy ul. Twardej w Śródmieściu. Według wstępnych informacji, napastnicy najpierw zapytali studentów, czy są Izraelczykami, a kiedy ci odpowiedzieli twierdząco, to zostali zaatakowani. W ich stronę padły również słowa "pie*** Izrael". Według jednego z poszkodowanych, napastnicy mieli ze sobą kastet.

– Nie dlatego, że naśmiewał się z nich. Nie dlatego, że się na nich spojrzał. Nie dlatego, że się pokłócili. Arabowie zaczęli bić go i jego przyjaciół tylko dlatego, że byli Żydami – opowiadał brat jednego z zaatakowanych studentów, którego cytują zagraniczne media.

Funkcjonariusze policji już, że do grupy osób podeszło trzech mężczyzn, z których jeden był bardzo agresywny. Mężczyzna miał krzyczeć, że jest Palestyńczykiem.

Dzisiaj policja poinformowała, że funkcjonariusze wspólnie z prokuraturą ustalili osoby mające bezpośredni związek z pobiciem studentów z Izraela. "Wśród nich jest osoba przebywająca w jednym z krajów Beneluksu pochodzenia palestyńskiego. Do sprawy zatrzymano dwóch Holendrów pochodzenia ormiańskiego. Dalsze działania w tej sprawie prowadzone będą w ramach współpracy międzynarodowej" – czytamy.