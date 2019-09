Zastrzelił 26-latkę, bo nie chciała się z nim umówić

Wczoraj ok. godziny 13 w Gorzowie Wielkopolskim doszło do zabójstwa. Sprawca – Paweł R. wszedł do pralni, zastrzelił tam młodą kobietę, a następnie uciekł. W trakcie obławy, mężczyznę zatrzymała niemiecka policja, 26-latek zginął w wymianie ognia. Jak podała policja, Paweł R. zatrzymany do kontroli, wysiadając z samochodu sięgnął po broń. W odpowiedzi jeden z policjantów strzelił do niego. W wyniku strzału 26-latek zmarł.

Dzisiaj media podają kolejne szczegóły dotyczące okoliczności zabójstwa, którego dokonał Paweł R. Jak relacjonuje fakt.pl, 26-latek miał zastrzelić swoją ofiarę, ponieważ kobieta nie chciała się z nim spotykać.

Paweł R. i 26-letnia Kristina V. mieli dobrze się znać, w przeszłości mieli się ze sobą spotykać. Kiedy jednak kobieta zakończyła znajomość, mężczyzna wpadł w szał. Zaplanował zabójstwo i dokładnie zrealizował swój plan, śmiertelnie ranią 26-latkę.

Czytaj także:

Zamordował 26-letnią kobietę. Pawła R. zastrzeliła niemiecka policja