Konwencja PiS w Gdańsku. Kolejna zapowiedź Kaczyńskiego

Kaczyński mówił podczas swojego wystąpienia, że Gdańsk to miasto z wielkim potencjałem i ważną dla Polski historią. Nawiązał też do zapowiedzi o podwyższeniu płacy minimalnej, mówiąc, że PiS prowadzi politykę zmierzającą do tego, aby "Polakom żyło się lepiej, aby lepiej zarabiali".

– Polakom należy się taki poziom życia, jak na zachodzie. Musimy do tego dążyć – przekonywał Kaczyński, przywołując przykład Niemiec. Jak stwierdził, "wbrew temu, co niektórzy sądzą" Niemcy nie są najbogatszym państwem w Europie.

Stawka wyborcza

Prezes PiS zapowiedział m.in. odbudowę Stoczni Gdańskiej i Stoczni Marynarki Wojennej. – Gospodarka morska musi się rozwijać. Już dziś widzimy, że jest to możliwe – ocenił.

Kaczyński apelował do członków partii o mobilizację do ostatniego dnia kampanii, czyli 11 października. – Stawką tych wyborów jest to, czy nadal będziemy iść do przodu, czy cofniemy się. Potrzebujemy mobilizacji. Chcemy, aby dobry czas dla Polski trwał – tłumaczył.

"Wstyd"

Lider obozu rządzącego prosił wszystkich o "wiarę w zwycięstwo, o ciężką pracę i walkę o głosy". Na koniec przypomniał, że wiele dla Gdańska zrobił jego brat Lech Kaczyński.

Jarosław Sellin, "jedynka" PiS w tym okręgu, przemawiając po Jarosławie Kaczyńskim, stwierdził, że dla władz Gdańska to "wstyd", że do tej pory nie nadało Lechowi Kaczyńskiemu tytułu honorowego obywatela miasta.

Czytaj także:

Kontrowersyjny materiał o PiS w TVN. "Nie chcę tego komentować"