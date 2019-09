Dworczyk: 100 proc. ścieków trafia do "Czajki"

– O świcie instalacja uzyskała zakładaną wydajność. Wielkie gratulacje dla min. A. Moskwy, prez. K. Wosia i wszystkich pracujących ciężko w ostatnich dniach nad całkowitym powstrzymaniem zrzutu ścieków do Wisły – przekazał dziś rano szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. Przez pierwsze godziny władze Warszawy uspokajały, że nic złego się nie dzieje. Ostatecznie decyzją premiera Mateusza Morawieckiego wybudowano most pontonowy, na którym ułożono rurociąg alternatywny.

– Mówiąc krótko: obiecaliśmy, zrobiliśmy. Mieliśmy tutaj ludzi z całej Polski; ze Śląska, z Podlasia, z Lubelszczyzny, z Wielkopolski, z Zachodniopomorskiego. Te wszystkie siły najlepszych specjalistów pracowały tutaj, żeby ratować Wisłę, Polskę i Bałtyk – mówiła wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa, dziękując pracownikom zaangażowanym całodobowo w budowę przepompowni.