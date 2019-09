"Dzięki rolnikom mamy zabezpieczone bezpieczeństwo żywnościowe"

Andrzej Duda życzył polskim sadownikom, producentom kwiatów i warzyw jak najlepszych plonów i satysfakcji. – Chcę także życzyć, żeby była dbałość ze strony polskiego państwa o interesy rolników. Cieszę się ogromnie, że minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwraca tak baczną uwagę na tych rolników, którzy ponoszą straty na skutek różnego rodzaju klęsk żywiołowych – mówił prezydent.

– Cieszę się ogromnie, że rolnik znajduje wreszcie oparcie w polskim państwie, że nie musi się obawiać tego, co się stanie, jeśli dotknie go klęska żywiołowa. To ogromnie ważne do tego, żeby móc spokojnie produkować. Bo tą podstawą funkcjonowania naszego kraju są rodzinne, indywidualne gospodarstwa rolne i cieszę się bardzo, że są one coraz nowocześniejsze, że przynoszą coraz lepsze wyniki, ale przede wszystkim ogromnie dziękuję za wytwarzanie w Polsce świetnej, ekologicznej, wspaniałej żywności, która tak świetnie może konkurować na światowych rynkach i która kolejne światowe rynki zdobywa – wskazywał Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że "to dzięki pracy polskich rolników, dzięki ich trudowi, miłości do polskiej ziemi, do jej uprawiania, Polska, my wszyscy, mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, jesteśmy pod tym względem krajem i społeczeństwem samowystarczalnym".