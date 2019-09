Bielan: Pamiętam tę okładkę „Tusku, musisz!”. To było takie symboliczne...

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swój program wyborczy. Na ponad 200 stronach czytamy o rozwiązaniach dotyczących niemal każdego obszaru funkcjonowania państwa. Nie zabrakło pomysłów dotykających reformy mediów. Niektórzy komentatorzy nie kryją zaniepokojenia. Adam Bielan zapewnia jednak, że nie ma powodów do obaw.

Zarzuty, że w utworzeniu samorządu dziennikarskiego chodzi o uciszenie albo wyeliminowanie niewygodnych dziennikarzy, polityk określił mianem "absurdalnych".

– Jeżeli spojrzymy na ostatnie 4 lata i porównamy wolność słowa, mediów do sytuacji z rządów naszych poprzedników, to myślę, że wolność mediów w Polsce kwitnie– mówił Adam Bielan w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.

W dalszej części rozmowy europoseł wspomniał słynną okładkę lewicowego tygodnika "Polityka". – Jeżeli porównamy, jak bardzo media są krytyczne wobec rządu, taka jest ich rola, do sytuacji z lat 2007-2015, kiedy zdecydowana większość mediów trzymała kciuki za premiera, za rządzących… Pamiętamy tę okładkę „Tusku, musisz!”. To było takie symboliczne. Pamiętamy słynne stwierdzenia o naszych mediach. Generalnie myślę, że w tej chwili mamy znacznie większy pluralizm w mediach i znacznie większą wolność słowa w stosunku do rządów Platformy – mówił Bielan.

Polityk podkreślał, że w Polsce jest wiele mediów bardzo krytycznie nastawionych do obecnej władzy, co wskazuje na wzrost pluralizmu w stosunku do lat 2007-2015. – Ja się z tego cieszę. Każdy, kto ma różne poglądy polityczne, może wybrać swoją stację i posłuchać co ma do powiedzenia – ocenił Bielan w Radiu Zet.

