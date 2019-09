Polski żaglowiec przewrócił się na Bałtyku. Jedna osoba nie żyje

Co najmniej jedna osoba zginęła, a kolejna uważana jest za zaginioną – w wyniku wypadku do którego doszło u wejścia do portu w Kłajpedzie.

Do wypadku doszło na Bałtyku w okolicy portu w litewskiej Kłajpedzie. Jak podają media, polski żaglowiec z siedmioosobą załogą został zniesiony na mieliznę, gdzie się przewrócił. Żeglarze wpadli do wody. Jak podaje RMF FM, litewskim służbom udało się wyciągnąć z wody sześć osób. Jeden z uratowanych zmarł w drodze do szpitala. Siódmy członek załogi uważany jest za zaginionego, ale litewskie służby nie wznowiły nad ranem akcji poszukiwawczej.