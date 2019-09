"Przecież to wygląda jak sabotaż". Koalicja Obywatelska w ogniu krytyki po akcji #SilniRazem

– Ruszamy z akcją „Silni Razem”. Będziemy w całej Polsce. To jest kontynuacja akcji sztabowej, kampanii otwartej, kampanii wspólnej z wszystkimi ludźmi dobrej woli. Każda osoba, która chce wesprzeć kampanię Koalicji Obywatelskiej może się do nas zgłosić, uruchamiamy infolinię. Ponieważ są to najważniejsze wybory od 1989 roku, wybory o wszystko – mówił Krzysztof Brejza podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Dwa dni temu hashtagu użył również przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Decyzję KO krytykują zarówno politycym, politologowie, jak i komentatorzy czy internauci. Wiele osób zwraca uwagę, że hasłem "Silni Razem" posługiwała się do tej pory grupa internetowych hejterów.