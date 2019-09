Kidawa-Błońska kontra opozycja. Czyje jest hasło #SilniRazem?

Komentatorzy, dziennikarze i politycy innych partii zwracają uwagę, że do tej pory hashtagiem #SilniRazem posługiwali się internetowi hejterzy. O sprawę zapytano m.in. kandydatkę na premiera Koalicji Obywatelskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską.

– Chciałam poprosić przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, żeby na moim billboardzie, który wszyscy znają, nie umieszczali hasztagu „Silni razem”, bo tego hasztagu na moim billboardzie nie ma. A na konferencji na Nowogrodzkiej tak został zaprezentowany mój billboard. Prosiłabym nie zmieniać treści i wyglądu mojego billboardu – mówiła na konferencji prasowej Kidawa-Błońska.

Polityk odniosła się krótko do kwestii treść promowanych pod hasztagiem. – Do wszystkich, którzy używają dowolnych hasztagów, proszę, żeby uważali na słowa. Uważajmy, co piszemy i jak piszemy, nie rańmy nikogo. Nie oszukujmy i mówmy prawdę – stwierdziła Kidawa-Błońska.

