"Sytuacja jest dramatyczna". Kosiniak-Kamysz apeluje do wszystkich partii

O ponadpartyjnym porozumieniu w zakresie naprawy sytuacji w ochronie zdrowia lider PSL i KP mówił już wiele razy.

– Wzywamy wszystkie partie polityczne, środowiska społeczne, zawodowe do podpisania paktu na rzecz zdrowia, wyjęcia zmian w służbie zdrowia poza nawias codziennej nawalanki politycznej. I wtedy tylko będzie normalnie – wyjaśniał Kosiniak-Kamysz podczas konwencji w Sandomierzu.

"Sytuacja jest dramatyczna"

Dzisiaj polityk powrócił do tematu podczas konferencji w Olsztynie.

– Dzisiaj wiele osób zaczyna mówić o potrzebie zmian w służbie zdrowia. Szkoda, że tak późno, bo już z Pawłem Kukizem kilka lat temu i kilkanaście miesięcy temu mówiliśmy o pakcie na rzecz zdrowia. Chcieliśmy go zawrzeć i z prezydentem i wszystkimi siłami politycznymi (…) Dzisiaj wzywamy wszystkie partie polityczne do podpisania paktu na rzecz zdrowia. Ponawiamy to wezwanie, ponieważ sytuacja jest dramatyczna – mówił Kosiniak-Kamysz podczas konferencji.

– Szpitale powiatowe są zadłużone, nie ma dostępności do leków, do lekarzy, jest coraz mniej lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych. Oddajemy szacunek wszystkim tym, którzy pracują dzisiaj w służbie zdrowia, bo wiemy, jaki to jest trud biurokratyczny, ile papierów przybijać – tłumaczył dalej polityk.

– Sytuacja tragiczna w służbie zdrowia jest wtedy, kiedy dochodzi do momentu, gdy lekarz, pielęgniarka więcej czasu poświęcają na wypełnienie dokumentacji, przybijanie pieczątek niż na badanie pacjenta. To przeskoczenie cienkiej, czerwonej linii, za którą dobro pacjenta przestaje niestety, jak widać, mieć znaczenie dla całego systemu opieki zdrowotnej – dodał lider PSL.

