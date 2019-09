Rzecznik rządu o zniesieniu 30-krotności składek na ZUS. "W tym zakresie pojawiło się wiele nieporozumień"

W obecnym modelu ze składek na ZUS zwolnione są te osoby, które rocznie otrzymują pensję w wysokości ok. 143 tys. złotych, co stanowi 30-krotność średniej pensji. Ma to służyć zabezpieczeniu systemu, aby ZUS za kilkanaście/kilkadziesiąt lat nie był zmuszony wypłacać wielkich emerytur tym, którzy przez lata wpłacali największe składki. W projekcie budżetu na 2020 rok zapisano zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przez ten zabieg do budżetu w przyszłym roku ma wpłynąć 5,1 mld zł.

– W tym zakresie bardzo wiele nieporozumień się gdzieś pojawiło. Jeżeli ktoś ma jednoosobową działalność gospodarczą, to w jego zasadach tego ryczałtowego ZUS-u, który tam teraz wynosi razem ze składką zdrowotną nieco ponad 1300 zł, w tych zasadach nic się nie zmienia. Czyli liczy się to od 60% średniego wynagrodzenia, czyli w przyszłym roku będzie to nieco ponad 1400 zł i tu się nic nie zmienia – tłumaczył dzisiaj Poranku Siódma9 rzecznik rządu Piotr Müller.

– Dodatkowo, oprócz tego, wprowadzamy zniżki w ZUS-ie dla osób, które mają określony dochód, stosunkowo niższy niż ci najwyżsi, którzy prowadzą działalność gospodarczą. My jutro ogłosimy dokładnie te stawki, na sobotniej konwencji. Natomiast dyskusja o 30-krotności dotyczy osób, które są zatrudnione na umowę o pracę u pracodawcy i przekraczają 30-krotność – tłumaczył dalej polityk.

Müller został też zapytany czy jest możliwość wycofania się przez rząd z proponowanej zmiany w sposobie naliczania składek. – Jesteśmy (...) partią, która rozmawia, prowadzi dialog, RDS też jest od tego, natomiast w aktualnych założeniach budżetowych faktycznie jest tak, że ta 30-krotność jest zniesiona, natomiast chciałbym podkreślić: nie dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, bo tu „Gazeta Wyborcza” w szczególności próbowała wokół tego podawać nieprawdziwe informacje – podkreślił rzecznik rządu.