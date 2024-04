Rząd chce "ominąć" prezydenta. Polacy ocenili zapowiedź Leszczyny i Tuska

Część koalicji rządzącej, przede wszystkim politycy KO i Lewicy, wyrażają niezadowolenie z decyzji prezydenta Dudy, który postawił weto wobec ustawy dopuszczającej tzw. tabletkę "dzień po" bez recepty dla osób powyżej 15. roku życia. Decyzję prezydenta krytykują również celebryci i dziennikarze opowiadający się za zmianą przepisów.

Donald Tusk zapowiedział, że w kwestii pigułki "dzień po" rząd wprowadzi "plan B". Ma on polegać na możliwości wystawienia recepty na ten środek (także dla 15-letnich dziewczynek) przez położne i farmaceutów.

Polacy o "obchodzeniu" weta

Jak ocenia Pan/Pani Izabelę Leszczynę w roli ministra zdrowia i jej ostatnie działania ws. tzw. pigułki "dzień po"? – takie pytanie zadała pracownia United Surveys w sondażu dla Wirtualnej Polski.

Aż o 45,5 proc. uczestników sondażu ocenia pozytywnie plany Leszczyńskiej– 26,6 proc. "zdecydowanie pozytywnie", a 18,9 proc. "raczej pozytywnie".

Pomysł obchodzenia prezydenckiego weta negatywnie ocenia natomiast 31,3 proc. Polaków – 22,5 proc. "zdecydowanie negatywnie", a 12,3 proc. "raczej negatywnie".

Odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" zaznaczyło 19,7 proc. ankietowanych.

RPO krytykuje "plan B" Tuska

Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy.

"Rzecznik zwraca uwagę w opinii, że rozporządzenie jest aktem podustawowym, mającym charakter wykonawczy względem ustawy (art. 92 Konstytucji). Warunkiem konstytucyjności rozporządzenia jest wydanie go na podstawie delegacji ustawowej – w celu wykonania ustawy. Rozporządzenie, jako akt wykonawczy do ustawy, nie może treści zawartych w ustawie, z której wynika upoważnienie do jego wydania, przekształcać, modyfikować, ani też w żaden sposób uzupełniać" – wskazał prof. Marcin Wiącek.

Rzecznik stwierdza, że paragraf 5 pkt 2 projektu rozporządzenia jest niezgodny z art. 96 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Wskazany przepis Prawa farmaceutycznego upoważnia farmaceutę do wystawienia recepty farmaceutycznej „w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta”. Przepis ten wyraźnie upoważnia farmaceutę do wystawienia recepty jedynie w szczególnych okolicznościach, tj. gdy występuje zagrożenie zdrowia pacjenta, nie zaś jeżeli jest to uzasadnione określoną sytuacją, w jakiej znajduje się pacjent, np. polegającą na ryzyku wystąpienia nieplanowanej ciąży.

"Innymi słowy, ryzyko wystąpienia nieplanowanej ciąży nie jest sytuacją, którą można określić jako «zagrożenie zdrowia» – a tylko wówczas ww. przepis ustawa Prawo farmaceutyczne dopuszcza wystawienie recepty farmaceutycznej" – napisał RPO.

