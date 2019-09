"To był największy błąd SLD". Czarzasty ostro o Ogórek

Włodzimierz Czarzasty był gościem Marka Kacprzaka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapytany został o to, czy przyjąłby od Magdaleny Ogórek zaproszenie do jej programu w TVP Info. – Nie, nie – odparł zdecydowanie polityk.

Dopytywany o powód, odparł: "Bo jest osobą - moim zdaniem - absolutnie bez honoru". – Jak Leszek przyszedł z tą informacją, że chce żeby była prezydentką, przekonywał nas że to fantastyczna osoba o lewicowych poglądach. Ona potem się od tych wszystkich ludzi odcięła – podkreślił. Wystawienie Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich w 2015 roku Czarzasty nazwał "największym błędem SLD".

Gość Marka Kacprzaka zapewnił, że z chodzeniem do Telewizji Publicznej nie ma problemu. – Ja do TVP chodzę. Uważam, że polityk powinien chodzić tam, gdzie jest zapraszany, bo jeśli jest dobrym politykiem, to sobie da radę. To jest taki zawód – wskazał.

