Sasin nie wierzy w odzyskanie wraku tupolewa?

W kwietniu przyszłego roku minie 10 lat od katastrofy smoleńskiej. Od tego czasu rządowy tupolew wciąż jest w posiadaniu Federacji Rosyjskiej. Czy jest jeszcze szansa na odzyskanie wraku? Do tej kwestii odniósł się dziś na antenie Polskiego Radia 24 wicepremier Jacek Sasin. Jego zdaniem do obecnego stanu rzeczy są konsekwencją decyzji podjętych przez poprzednią ekipę rządzącą. – Trudno powiedzieć, czym kierowali się nasi poprzednicy rządzący Polską, czy to błędy, czy to było jakieś świadome działanie, które miało spowodować, że polskie państwo stanie się bezsilne w wyjaśnianiu tej katastrofy – mówił Jacek Sasin.

Wicepremier przyznał, iż w kwestii odzyskania wraku "jest dość pesymistycznie nastawiony". – Jestem pesymistyczny dlatego, że za nami cały ciąg zdarzeń właśnie pomiędzy 2010 r. a 2015 r., te pięć lat, fatalnych pięć lat, w których zrobiono bardzo wiele, by Rosjanie mieli obecnie wszystkie atuty w ręku – wyjaśnił.

Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że podkomisja smoleńska wciąż zbiera dowody w sprawie katastrofy. Wyraził nadzieję, że kiedyś jej przyczyny zostaną wyjaśnione. – Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy zostali ze stwierdzeniem, że "nie wiadomo" – wskazał.