"Położę się Rejtanem...". Zaskakująca deklaracja Gowina ws. ideologii gender na uczelniach

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi braci Karnowskich lider Porozumienia odnosi się do dominacji osób o poglądach lewicowych wśród pracowników uczelni wyższych. Jarosław Gowin wyraża pogląd, że choć "przesuwanie się na lewo i skłonność do ideologizacji nauki są wyraźnie widoczne w części środowisk humanistycznych", to jednak nie można mówić o toczonej tam walce ideologicznej.

– Takie zjawisko z pewnością jednak nie występuje, w każdym razie na znaczącą skalę, na uczelniach technicznych, medycznych, ekonomicznych. Na uczelniach rolniczych raczej nie znajdzie pan szerokich rzesz wyznawców poglądów Olgi Tokarczuk – mówi Jackowi Karnowskiemu wicepremier. Wywiad pojawi się w poniedziałkowym wydaniu tygodnika.

Jarosław Gowin uważa, że na uczelniach nie ma fali szykan wobec naukowców prezentujących poglądy prawicowe. Jego zdaniem, sprawa zawieszenia prof. Nalaskowskiego ma charakter incydentalny. Jak podkreśla, podobnych jest ledwie kilka w całym kraju.

W wywiadzie pada też zaskakująca deklaracja. Wicepremier zapowiada bowiem swoją walkę o wolność słowa dla osób wyznających poglądy skrajnie lewicowe. – Położę się Rejtanem, jeżeli ktoś będzie próbował na uczelniach ograniczyć wolność słowa zwolennikom ideologii gender – mówi polityk.