Biedroń kandydatem na prezydenta? "Yes, we can... but, can I?"

Spekulacje medialne dotyczące politycznej przyszłości byłego prezydenta Słupska mnożą się od miesięcy. Robert Biedroń w kampanii do Parlamentu Europejskiego obiecywał, że jeśli zdobędzie mandat odda go na rzecz kolejnego kandydata na liście. Polityk zmienił jednak zdanie po uzyskaniu mandatu i podjął pracę w PE, nie angażując się też jako kandydat w wybory parlamentarne.

Teraz Biedroń wzbudził zainteresowanie, sugerując swoim wpisem na Facebooku, że chciałby zostać kandydatem Lewicy na prezydenta.

„Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama. #2020” – napisał polityk w serwisie społecznościowym.