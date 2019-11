"Zjedz snickersa". Biedroń kontra Pawłowicz

Pomimo że Krystyna Pawłowicz zrezygnowała ze startu w wyborach do Sejmu, to cały czas pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. W swoim najnowszym wpisie ostro skrytykowała "eko-ideolo-terrorystów".

„Eko-ideolo-terroryści ZŁEGO wymuszają wbrew planom DOBREGO likwidację życia na Ziemi, zwalczają biblijne »czynienie sobie Ziemię poddaną«, forsują sprzeczne z naturalnymi prawidłami nakazy utrudniające przeżycie całego ludzkiego gatunku. Utrudniają nam życie, pchają na zagładę” – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze.

Do jej wpisu w impertynencki sposób odniósł się lider Wiosny, który zwrócił się do prof. Pawłowicz per "Krystyna".

"Krystyna, zjedz snickersa" – napisał polityk.

Pawłowicz jedna nie poprzestała na pierwszym wpisie. W kolejny stwierdziła, że to "ZŁY lansuje homo, czyli nagania do zakończenia życia kolejnych pokoleń..".

"ZŁY cieszy się ze swych eko i homo zastępów Czekają,aż ostatni Człowiek obdarzony Godością Boga szczeźnie na Ziemi z głodu,bo dał się Złemu przekonać,by NIE czynił sobie Ziemi poddaną i że w ogóle „życie jest złe”.. By NIE realizował Planu Życia lecz je w różny sposób zwalczał" – napisała Pawłowicz w trzecim ze swoim twittów.