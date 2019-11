Aborcja bezpieczniejsza od porodu? Mocny komentarz Berkowicza

Konrad Berkowicz z Konfederacji zwrócił uwagę, że ruchy aborcyjny przekonują, że aborcja jest dla kobiety bezpieczniejsza od porodu. – No na pewno nie jest bezpieczniejsza dla nienarodzonego, poczętego dziecka – zauważył polityk.

– Tak samo jak nie można odebrać życia wcześniakowi w inkubatorze, tak samo nie można odebrać dziecku będącemu w brzuchu – podkreślił poseł-elekt.

Berkowicz zauważył, że PiS oficjalnie deklaruje sprzeciw wobec aborcji, ale od czterech lat nie był w stanie przeprowadzić odpowiednich przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Polityk zaznaczył, że projekt zakazujący aborcji eugenicznej, którą Berkowicz nazwał "najbardziej obrzydliwą", jest cały czas zamrożony. – Konfederacja będzie wymagać, aby ten projekt odmrozić – zapewnił.

Obecny w studio poseł PiS Piotr Kaleta protestował, że sprawa nie dotyczy "zamrażania" projektu, tylko że jest to kwestia "dobrego podejścia do prawa", a skoro sprawa dotyczy ludzkiego życia, to PiS chce to zrobić "dobrze".