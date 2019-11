"Swoje już wypiłem". Karczewski o używkach i pracy w szpitalu

Karczewski szczerze wyznał, że zdarzyło mu się upić kilkanaście razy w życiu. Teraz jednak raczej od alkoholu stroni. – Swoje już wypiłem jako chirurg. Jako polityk nie piję – zdradził marszałek Senatu w programie "Politycy od kuchni".

Od czternastu lat Karczewski nie pali także papierosów. Jak przyznaje, rozstanie się z nałogiem nie było łatwe. Polityk Prawa i Sprawiedliwości próbował rzucić palenie przynajmniej kilkanaście razy. Zawsze jednak łamał się i sięgał po "dymka". Zdarzało mu się nawet palić razem z byłą premier Ewą Kopacz. To było w czasach, gdy oboje pracowali jako lekarze w szpitalu.

Marszałek opowiedział też nieco o kulisach pracy w szpitalu. – To była moja pasja. Mieszkałem bardzo blisko szpitala. Od początku mojej pracy, jako młody lekarz, byłem wzywany do pomocy (...) W miarę upływu czasu pracowałem normalnie (...) Nie było dwóch, trzech nocy pod rząd przespanych – mówi Karczewski. Polityk opowiedział o jednej z najtrudniejszych sytuacji, jaka zdarzyła mu się w czasie kariery medycznej: – Pytają się mnie często dziennikarze, czy miałem przypadek zgodnu na stole operacyjnym. To właśnie taki przypadek. Z wypadku drogowego przywieziono kobietę. Natychmiast z izby przyjęć na stół operacyjny trzeba ją było przenieść i operować. Bardzo rozległe urazy jamy brzusznej, klatki piersiowej, głowy. I niestety zmarła. To była gigantyczna praca i olbrzymi wysiłek, ale pacjentka niestety zmarła – wyznał marszałek.