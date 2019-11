Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Zobacz zdjęcia!

Przewodniczący Episkopatu: Powinniśmy dawać świadectwo miłości do naszej Ojczyzny

– Potrzeba abyśmy dawali świadectwo miłości do naszej Ojczyzny, czyli miłości do wszystkiego co Polskę stanowi – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.