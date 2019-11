Ziemkiewicz: A skąd pewność, że w ogóle jest polska niepodległość?

– No jakżesz? Mamy hymn, konstytucję, godło mamy – wymieniał Otoka Frąckiewicz. – Siły zbrojne, własny Sejm, własny rząd, ministerstwo skarbu... – dopowiadał Ziemkiewicz.

– Czyli króko mówąic mamy wszystko to, co Królestwo Polskie tzw. kongresowe. Czyli 3 maja 1815 roku. Nie wiem dlaczego akurat 3. maja nikt nie obchodzi jako rocznicy, nie tylko jako święta kontytucji. Dokładnie to samo było. Z jakiegoś powodu nie jest to uważane za niepodległą Polskę, chociaż ówcześnie jego mieszkaćy absolutnie byli przekonani, że jest to wolna Polska – wskazywał Ziemkiewicz.

Więcej o Święcie Niepodległości w programie "Polska na serio":

