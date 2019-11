Czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie kandydatem zjednoczonej opozycji na prezydenta? Miesiąc po wyborach o Polskim Stronnictwie Ludowym najczęściej mowa jest w najmniej istotnym kontekście. Rada naczelna PSL podjęła uchwałę stwierdzającą, że naturalnym kandydatem ludowców na prezydenta jest Kosiniak-Kamysz, a ten zapewne wystartuje, bo każde wybory to okazja do promowania własnej partii. Kandydatem zjednoczonej opozycji jednak nie będzie, bo i Platforma Obywatelska, i trójnurtowa lewica mają własne interesy do załatwienia przy okazji kampanii prezydenckiej