Wielka akcja służb. Funkcjonariusze weszli do 80 budynków, rozbito mafię paliwową

Mundurowi weszli do ok. 80 budynków. W wyniku akcji zatrzymano 14 osób. Działania przeprowadzono na terenie woj. lubuskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.Podejrzani przerabiali olej smarowy na napędowy nie płacąc podatków. "Schemat przestępczego procederu polegał na sprzedaży przez firmy paliwa bez płacenia podatków, akcyzy i innych należności publicznoprawnych. Paliwo to było wcześniej przedmiotem obrotu preparatami smarowymi, bądź olejem stanowiącym inny produkt energetyczny, nie objęty podatkiem akcyzowym" – informuje Polsat News.

Przestępcy następnie zmieniali przeznaczenie oleju na taki służący do silników spalinowych. Nie zgłaszali jednak tej zamiany, dzięki czemu unikali opodatkowania. Olej sprzedawano z naliczonym podatkiem VAT, którego nigdy nie odprowadzono do Skarbu Państwa.

Wyłudzono 40 mln, "wyprano" 126 mln

W ten sposób przestępcy wyłudzili ok. 40 mln złotych. – W skoordynowanych przeszukaniach, zabezpieczeniu dokumentacji i zatrzymaniach osób podejrzanych o popełnienie tego przestępstwa brało udział 140 funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej – przekazał nadinspektor Piotr Walczak, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakby tego było mało według wstępnych szacunków śledczych przestępcy za pomocą manipulacji i oszustw finansowych "wyprali" około 126 mln zł. Oszuści działali na terenie całej Polski, ale również poza granicami naszego kraju – w Niemczech, Austrii, Słowacji czy na Węgrzech.

– Na początku listopada funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali w miejscowości Boczów woj. lubuskie dwóch mężczyzn. Osoby te wpadły w momencie przelewania oleju smarowego ze zbiorników typu mauzer - 28 szt. po 1000 litrów każdy – przywiezionych na naczepie typu "izoterma", do cysterny samochodowej służącej do transportu oleju napędowego. Dodatkowo u jednego z nich znaleziono broń, która jest obecnie poddawana analizom. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali ponad 80 firm, biur rachunkowych oraz mieszkań rozproszonych po całym kraju. W ramach tych czynności zabezpieczono dokumentację dotyczącą obrotu, transportu i handlu olejami: napędowym i smarowym. Łącznie zatrzymano 14 osób, w tym dwie kobiety - przekazała kom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy CBŚP cytowana przez Polsat News.

Sąd zdecydował o areszcie dla 6 osób. Podejrzanym grozi teraz do 15 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.