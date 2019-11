Senatorowie PiS przejdą do KO? Grodzki: Jestem o tym przekonany

Grodzki został wybrany na marszałka Senatu głosami 51 senatorów. Na antenie Radia Zet polityk odniósł się do wygranej opozycji w izbie wyższej. – Nie jest naszym celem obstrukcja państwa. Czeka nas ciężka praca – podkreślił Grodzki. – Senat ma dużo inicjatyw, w tym zagranicznych. Zamierzam wykorzystać energię i potencjał senatorów tak, by nikt nie czuł się izolowany i pominięty – wskazał.

Grodzki zapewnił, że Senat w rękach opozycji będzie mógł przywrócić "pewną normalność, przyzwoitość, szacunek dla konstytucji". – Cieszy mnie to, że senatorowie licznie przychodzą z pomysłami na to, co chcą robić. Przed nami wiele inicjatyw legislacyjnych - w obszarze zdrowia, wymiaru sprawiedliwości. Nie będzie prawie obszaru, w którym takiej inicjatywy nie będzie. Oczywiście to wymagać będzie rozmów, by uzyskać wspomnianą większość – zaznaczył.

Świeżo upieczony marszałek Senatu stwierdził też, że z czasem senatorowie PiS przejdą do KO. – Jestem o tym przekonany. Przed wczorajszym wyborem zachęcałem, żeby nie kierować się interesem partyjnym i osobistymi ambicjami, a żebyśmy skupili się na wspólnocie celu, tworzeniu dobrego prawa – powiedział Grodzki. – Mam wrażenie, że dobra działalność Senatu jako całości, będzie miała wpływ na wybory prezydenckie – dodał. W jego ocenie izba wyższa przejęte przez opozycję jest nadzieją, taką jak Rafał Trzaskowski dla Warszawy. – Nic już nie będzie takie jak było – oznajmił polityk.