Projekt "Zatrzymaj Aborcję" w rękach lewicy. Posłanka partii Razem szefową komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Za powołaniem Magdaleny Biejat na tę funkcję opowiedzieli się niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W tym m.in. rzeczniczka tej partii Anita Czerwińska.

O tym, że PiS zamierza oddać sejmową komisję Polityki Społecznej i Rodziny w ręce lewicy informował tygodnik "Niedziela". Przypomnijmy, że to właśnie ta komisja, w której utknął obywatelski projekt "Zatrzymaj Aborcję". "Oznacza to, że według własnych wytycznych, Prawo i Sprawiedliwość próbuje zrzucić odpowiedzialność za brak działań ws. ochrony życia na lewicę, czyli na postkomunistów SLD, partię Roberta Biedronia i partię Razem" – napisano.

Co nowo wybrana szefowa komisji Polityki Społecznej i Rodziny myśli o ochronie życia dzieci nienarodzonych? – O ile mi wiadomo, płody nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie dostają ani PESEL-u, ani dowodu osobistego, natomiast my się zgadzamy na lewicy, że powinno być dopuszczone przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez żadnych warunków – mówiła w październiku Magdalena Biejat.