Parlament Europejski znów krytycznie o Polsce. "Ich pogrzało?"

Za rezolucją PE krytykującą Polskę zagłosowało 471 eurodeputowanych, sprzeciwiło jej się 128. 57 europosłów wstrzymało się od głosu. Rezolucja potępia obywatelski projekt ustawy, który nawet nie został przyjęty w Sejmie. Eurodeputowani nie tylko wzywają polski parlament do odrzucenia ustawy, ale domagają się zwiększenia przez Polskę funduszy dla organizacji społecznych zajmujących się edukacją seksualną.

"Posłowie wyrażają głębokie zaniepokojenie projektem polskich przepisów, grożących nauczycielom edukacji seksualnej więzieniem" – czytamy w czwartkowym komunikacie na stronie PE. "Inicjatywa zmiany polskiej ustawy o przeciwdziałaniu pedofilii zagraża osobom zapewniającym edukację seksualną nieletnim pozbawieniem wolności do trzech lat, zaproponowano również podwyższenie tej kary do lat pięciu" – twierdzą w oświadczeniu prasowym europosłowie.

To jednak nie koniec argumentacji europarlamentarzystów, którzy wspominają również obywatelskie projekty ustaw sprzed lat dotyczące zaostrzenia prawa aborcyjnego. "Parlament Europejski potępia zmiany, które spowodują dezinformację ludzi młodych oraz stygmatyzację i wykluczenie seksualności z programu edukacji. Posłowie wzywają polski Sejm do nie przyjmowania zmian, którym towarzyszyły również niedawne próby ograniczania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do aborcji" – czytamy. "Posłowie podkreślają, że brak informacji o seksie i seksualności zagraża bezpieczeństwu i dobrostanowi młodych ludzi oraz czyni ich bardziej podatnymi na wykorzystywanie seksualne, nadużycia i przemoc, w tym molestowanie w Internecie. Uczenie młodych ludzi o równości płci, wyrażaniu zgody oraz wzajemnym szacunku może być pomocne w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią, homofobii, transfobii oraz przemocy na tle seksualnym" – wskazują eurodeputowani.

Z decyzji i argumentacji PE zadowolony jest między innymi Robert Biedroń, europoseł Wiosny.

Dziennikarze zwracają uwagę, że PE przyjęło rezolucję krytykującą projekt, który nie przeszedł przez Sejm i był projektem obywatelskim.