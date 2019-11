Posłowie Konfederacji hajlowali. "Co wy tacy spięci?"

W mediach społecznościowych krąży zdjęcie sprzed kilkunastu lat, na którym obecni posłowie Konfederacji Dobromir Sośnierz oraz Konrad Berkowicz podnoszą prawą rękę w geście pozdrowienia Hitlera. Pytany o tę sprawę, Sośnierz podkreślił, że było to prześmiewcze zdjęcie i nie zamierza za nie przepraszać. – Co wy tacy spięci jesteście, rany boskie, to jest tylko podniesienie ręki pod jakimś kątem. Powygłupiać się nie można? – pytał w Polsat News.

Sośnierz zaznaczył też, że jeśli ten gest robiony jest "w celu parodii ideologii socjalistyczno-narodowej, to wtedy nie jest ku czci Adolfa Hitlera”. – Wygłupialiśmy się na zlocie wolnościowej młodzieżówki. Wiadomo, że możemy sobie pozwolić na takie żarty, jak nikt inny. To prześmiewcze zdjęcie. Nie mam zamiaru przepraszać – powiedział.



Jednocześnie polityk Konfederacji stwierdził, że nie pamięta dokładnie okoliczności wykonania fotografii, ale zapewniał, że to było "prześmiewcze zdjęcie". – Jak powiedziałem, nie mamy żadnych wspólnych poglądów z Hitlerem – dodał. – Jakbym miał się powygłupiać, to dzisiaj też bym hajlował – przyznał.