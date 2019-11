Polacy wracają z emigracji. To pierwszy spadek od ośmiu lat

GUS wskazuje, że prawdopodobnie wpływ na zmniejszenie liczby nowych wyjazdów za granicę i wzrost liczby powrotów miała dobra sytuacja na polskim rynku pracy, w tym niski poziom bezrobocia, a także niepewność związana z brexitem.

Przed rokiem w Europie przebywało około 2 mln 155 tys. osób. Spośród krajów UE najwięcej polskich emigrantów przebywało w Niemczech (706 tys.), Wielkiej Brytanii (695 tys.), Holandii (123 tys.) oraz w Irlandii (113 tys.).

"W 2018 r., w porównaniu do 2017 r., odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Najbardziej znaczące zmiany zaobserwowano w przypadku Wielkiej Brytanii: liczba przebywających tam czasowo polskich emigrantów zmniejszyła się o około 98 tys. (12 proc.). Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj niż do niego wyjechało. Spośród osób, które opuściły Wielką Brytanię część powróciła do Polski, a pozostali przenieśli się do innych krajów" – czytamy w opracowaniu GUS.