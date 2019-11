Szczecin: Podejrzany uciekł z komisariatu. Trwa obława

"Poland First to Fight" – międzynarodowa konferencja historyczna w Waszyngtonie

Pomiędzy 18 i 20. listopada 2019 odbędzie się w prestiżowym National Press Club w Waszyngtonie międzynarodowa konferencja historyczna "Poland First to Fight" ("Polska stanęła pierwsza do walki") upamiętniająca 80-rocznicę wybuchu II...