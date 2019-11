Awaria "Czajki". Ścieki płyną naprawionym kolektorem pod Wisłą

Przypomnijmy, 27 sierpnia w Warszawie zepsuły się kolektory odprowadzające ścieki do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości zaczęto zrzucać do Wisły. Żeby ograniczyć zanieczyszczenie rzeki, wojsko wybudowało most pontonowy, po którym ułożono tymczasowy rurociąg ściekowy.

24 października agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do stołecznego ratusza i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, by zabezpieczyć dokumentację dotyczącą awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka". Celem czynności było zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej inwestycji budowy i eksploatacji tzw. spalarni, a także związanej z wystąpieniem awarii w oczyszczalni „Czajka”.

Prowadzone przez CBA śledztwo dotyczy między innymi niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas przeprowadzania inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków,,Czajka”.