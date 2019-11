Gessler kandydatką na prezydenta? "Ma olbrzymie kompetencje"

Po raz pierwszy pomysł pojawił się w programie TVN „Starsza pani musi fiknąć”, gdzie Gessler oświadczyła, że będzie przyszłym prezydentem Polski. Jej fani natychmiast zaczęli namawiać restauratorkę do wcielenia go w życie. Zwłaszcza, że Gessler w mediach społecznościowych obserwuje prawie dwa miliony Polaków.

– Magda ma olbrzymie kompetencje – tłumaczy "Faktowi" jedna z bliskich Gessler osób. – Posługuje się siedmioma językami, prywatnie zna się z wieloma głowami państw i monarchami. Ma zdrowy rozsądek i znakomite rozeznanie w polityce światowej i sprawach gospodarczych, które śledzi na bieżąco – przekonuje.

Znajomi restauratorki dodają też, że polityka zawsze była obecna w jej domu. – Dzięki ojcu i pierwszemu mężowi – korespondentom prasowym – już od najmłodszych lat miała okazje spotykać najważniejszych polityków tego świata. Od Henry’ego Kissingera, poprzez Helmuta Kohla, Madeleine Albright po Fidela Castro. Gościła w progach swoich restauracji kilkanaście koronowanych głów, prezydentów, premierów. Z większością do dziś jest w dobrych kontaktach – mówi bliska Gessler osoba.

Co ciekawe, swojego poparcia udzielił jej też Robert Biedroń. "Magdo kochana, mój głos już masz!" – napisał na Facebooku. Co na to wszystko Gessler? – To byłby niezły psikus w historii Polski gdyby ludzie chcieli tak kolorowej i odważnej zmiany – przyznała "Faktowi".