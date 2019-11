Gowin postawił na swoim? PiS wycofuje kontrowersyjny projekt ws. zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS

O wycofaniu projektu poinformowali politycy i dziennikarze. Kilku posłów udostępniło na Twitterze pismo Marcina Horały zaadresowane do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. "Jako reprezentant wnioskodawców w pracach nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wycofuję przedmiotowy projekt ustawy" – napisał we wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek poseł Marcin Horała. W projekcie znajduje się m.in. budzący kontrowersje punkt dot. zniesienia 30-krotności składek ZUS.

Dziennikarze i publicyści zauważyli też, że projekt został wycofany według informacji na stronie Sejmu.

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wynosi on obecnie 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Według autorów projektu miało to zaowocować wzrostem wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oszacowanym na 7,1 mld zł.

Porozumienie Jarosława Gowina, podobnie jak większość partii opozycji, zapowiedziało już kilka dni temu sprzeciw wobec tej ustawy.