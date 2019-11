Polacy zadowoleni z pracy Sejmu. Zobacz nowy sondaż

Badanie przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) pokazało, że w listopadzie pozytywnie o pracy Sejmu VIII kadencji wypowiedziała się niemal połowa badanych (45 proc., od października wzrost o 13 punktów procentowych).

Przeciwnego zdania było dwie piąte (39 proc., spadek o 12 punktów). Jak podaje CBOS, są to najlepsze oceny pracy posłów od 1998 roku.

Początek prac Sejmu IX kadencji

Pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji odbyło się we wtorek 12 listopada. W posiedzeniu uczestniczył prezydent Andrzej Duda, który wygłosił orędzie.

– Ta rozpoczynająca się IX kadencja Sejmu jest niezwykłym czasem dla posłów oraz ich najbliższych, bo jest to wielki zaszczyt, by z wyboru społeczeństwa zasiadać w parlamencie, dyskutować jak Polska powinna się rozwijać, wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne różne punkty widzenia na Polskę, ale Polskę, która, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, wszyscy byśmy chcieli, żeby była Polską wolną, suwerenną i niepodległą po wsze czasy – mówił w orędziu na inauguracji nowej kadencji Sejmu Andrzej Duda.

Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał, że Polska jest jedna i wspólna i w najważniejszych sprawach dla Polaki potrzebna nam jest jedność. – Ogromnie bym chciał, żebyście państwo tutaj, w tej izbie, te właśnie sprawy umieli rozpoznać. To ma w moim przekonaniu znaczenie fundamentalne. Mam świadomość, że właśnie jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Dzisiaj wolno mieć różne poglądy i bardzo dobrze, że one są, bo to cecha demokracji. Gdyby ich nie było, byłoby groźnie – mówił.