Akcyza na alkohol idzie w górę. Sejm poparł ustawę

Wcześniej ministerstwo finansów w uzasadnieniu podkreśliło, że projekt przewiduje "indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie".

Ustawa przegłosowana przez posłów zakłada 10 proc. wzrost podatku na alkohol i wyroby tytoniowe. Roczne wpływy do budżetu mają wynieść nawet 1,7 mld zł.

"Oczekiwany skutek budżetowy (łącznie 1 698,7 mln zł) obejmuje w 2020 r. ok. 552,9 mln zł w przypadku napojów alkoholowych, z wyłączeniem cydru i perry, oraz ok. 1145,9 mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich" - napisano w ocenie skutków regulacji.

Wzrost cen

Tuż przed głosowaniem na mównicę wszedł wiceminister finansów Leszek Skiba.

– Ostatni wzrost stawek akcyzy miał miejsce 1 stycznia 2014 r. i wynosił odpowiednio 15 i 5 proc. Proponowana zmiana podnosi stawkę o 10 proc. – podkreślił polityk.

Podwyższona akcyza oznacza, że ceny półlitrowej butelki wódki o mocy 40 proc.wzrosną o ok. 1,14 zł (po uwzględnieniu VAT o ok. 1,4 zł; piwo półlitrowe piwo w puszce podrożeje o ok. 0,05 zł (z VAT-em ok. 0,06 zł). Wina o poj. 0,75 l podrożeją o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł), wina owocowe o poj. 0,75 l o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł),wyroby pośrednie o poj. 0,5 l zdrożeją o ok. 0,16 zł (z VAT-em ok. 0,20 zł)

Cena paczki papierosów wzrośnie o ok. 1,02 zł, natomiast paczka tytoniu do palenia (50 g) zdrożeje o ok. 1,69 zł. Cygara podrożeją o ok. 0,40 zł za sztukę, natomiast kilogram suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł.