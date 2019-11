Media czasów piątkizmu

To, że dziennikarstwo w Polsce zdegenerowało się w politycznej służbie, nie jest żadną nowością. Przeciwnie, na podobnej zasadzie jak ludowe mądrości typu: „każda władza kradnie” czy „politycy kłamią”, zła opinia o mediach weszła do potocznego stereotypu. Warto jednak od czasu do czasu pochylić się nad konkretnym przykładem postępującej degeneracji, by zrozumieć, w jaki sposób i z jakich przyczyn rozkłada się „czwarta władza”.