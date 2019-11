Magdalena Biejat zagłosowała z PiS. Tłumaczy, dlaczego

Magdalena Biejat była gościem Radio Zet. Posłanka Lewicy została zapytana o to, dlaczego wsparła swoim głosem obóz rządzący w podniesieniu akcyzy na alkohol i wybory tytoniowe o 10 proc. W odpowiedzi zaznaczyła, że PiS zgłasza takie projekty ustaw, bo "chodzi o zasypywanie dziury budżetowej". Dodała, że są dobre i złe sposoby owego "zasypywania".

– Akurat w tym przypadku uważamy, że podnoszenie akcyzy jest w porządku. Badania pokazują, że podnoszenie cen alkoholu i papierosów realnie wpływa na zmniejszenie konsumpcji przez najmłodszych – oznajmiła Biejat. Dodała jednak, że nie oznacza to, iż jej ugrupowanie (Razem) popiera w całości kształt budżetu. Posłanka wskazała, że lewica zaproponuje do budżetu poprawki. – Generalnie całość budżetu jest źle przygotowana, ten budżet jest tworzony pod propagandowe zagrywki partii rządzącej, więc w tej chwili mamy do niego bardzo dużo zastrzeżeń – oceniła.