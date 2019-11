XVII-wieczne dzieło sztuki zdjęte ze ścian uniwersytetu. Przez protesty wegan i wegetarian

Chodzi o obraz "Targ Ptactwa", który przedstawia martwe zwierzęta na targu, takie dzik, jeleń, czy ptaki.

"Niektórzy studenci mogą czuć się wyróżnieni tym, że mają przyjemność jeść pod XVII-wiecznym obrazem. Ale nie ci, którzy są weganami lub wegetarianami" – czytamy w brytyjskim dzienniku "The Telegraph".

Oryginał obrazu znajduje się obecnie w Petersburgu, a kopia została wypożyczona przez władze uniwersytetu i powieszona w stołówce w Hughes Hall. To najstarsza podyplomowa uczelnia, wchodząca w skład uniwersytetu.

W grudniu zeszłego roku obraz został oddany do muzeum, gdzie był poddany zabiegom konserwatorskim. The Daily Telegraph pisze jednak, że przyczyną tego były liczne skargi studentów na diecie wegańskiej i wegetariańskiej. – Niektórzy goście nie mogli jeść z powodu obrazu na ścianie – powiedziała rzecznik muzeum. – Ludzie, którzy nie jedzą mięsa uznali obraz za odpychający i poprosili, aby go zdjęto – przyznała.